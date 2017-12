Sedan 1 juni är det obligatoriskt för alla som säljer eller ger bort plastpåsar att informera om hur plastpåsarna påverkar miljön, fördelarna med att använda färre påsar samt hur man kan göra för att minska antalet plastpåsar.

För närvarande använder invånarna i EU i snitt 198 plastpåsar per person och år. EU vill minska användandet, först till 90 plastpåsar per år 2019 och därefter till 40 plastpåsar per år 2025.

Det kan ta så lång tid som 400 år för naturen att bryta ner en plastkasse.

Fåglar och däggdjur skadas ofta av plastpåsar som de fastnar i eller äter av.

Källa: Naturvårdsverket