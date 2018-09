Japan Minst 50 personer har skadats i Japan i samband med den kraftfulla tyfonen Trami, som drog in över landets sydligt belägna öar under lördagen. Under det närmaste dygnet befaras Trami dra in över fastlandet, där den väntas slå till i närheten av Japans näst största stad Osaka. Tyfonen beräknas fortsätta skapa oväder även under början av nästa vecka.

Myndigheterna har uppmanat nära 350 000 personer att evakuera sina hem medan 300 000 hushåll för närvarande är strömlösa till följd av tyfonen.

I början av september miste elva personer livet när en tyfon drog in över den asiatiska önationens västra delar.

Ytterligare en naturkatastrof drabbade den asiatiska önationen tidigare i september när den norra ön Hokkaido skakades av en jordbävning som krävde 40 människoliv.