Brott En tredje person, en tonårig flicka, som misstänks för inblandning i ett uppmärksammat rån i Malmö förra veckan har hittats, rapporterar Sydsvenskan.

Två 15-åriga pojkar blev under tre timmars tid utsatta för våld och förnedring på köpcentret Emporia, ett illdåd som spelades in under knivhot. Poliskällor till Sydsvenskan beskrev filmmaterialet som vedervärdigt.

Två misstänkta pojkar greps dagen efter rånet. Den ene, en 15-åring, sitter häktad misstänkt för rån och övergrepp i rättssak. Den andra är 14 år gammal och för ung för att frihetsberövas. Bägge har varit misstänkta för grova brott tidigare, enligt Sydsvenskan.

Polisen har sedan dess sökt efter flickan som nu har gripits. Hon misstänks för medhjälp till rån.