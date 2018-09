USA Ovädret Florence som drar in över USA:s östkust nedgraderades till ett lågtryck under söndagen. Det väntas tappa ytterligare i styrka under måndagen för att sedan eventuellt öka igen under tisdag och onsdag, uppger orkancentret NHC.

Även om vinden mojnat något de senaste dygnen så fortsätter det att regna och risken för kraftiga översvämningar kvarstår över stora delar av USA:s sydöstra kust.

Enligt nyhetsbyrån Reuters har Florence hittills krävt 17 liv och förstört egendom värd flera miljarder dollar. Myndigheterna varnar för ytterligare död och förstörelse.

Stormen har inte varit farligare än den är just nu, sade North Carolinas guvernör Roy Cooper på söndagen.

Många vattendrag fortsätter att stiga och stigningen förväntas inte kulminera förrän på måndagen.