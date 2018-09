En premiärminister som säger ja – och en president som har lovat att bojkotta folkomröstningen. Det är ett Makedonien fyllt av delade meningar som under söndagen går till valurnorna. Ett ja eller nej till namnbyte är också en fråga om en fortsatt strävan mot EU och Nato.

Utanför en av vallokalerna i centrala Skopje rör sig en strid ström väljare. Här är lugnt och många är uppklädda. Inget märks inget av den infekterade debatt som varit inför valet.

Det är viktig folkomröstning. Jag hoppas på ett ja. Jag vill vara med i EU eftersom jag tror att det skulle göra landet mindre korrupt, säger 39-åriga Ana Krstevska, som arbetar som tandläkare.

Hon säger att hon alltid kommer att vara makedon, oavsett vilket namn landet ges, men att hon vill att landet utvecklas i positiv riktning.

Det kan inte bli sämre än det är nu. Sjukvården i landet är på botten. Jag har inte ens tillräckligt med utrustning för att genomföra mitt jobb.

"Mycket kan bli bättre"

Tomislav Todorovsl, 59-årig pilot, säger att han hoppas att det blir ett "ja" till förslaget Nordmakedonien, eller på engelska, Republic of North Macedonia.

Det är mycket som kan bli bättre här. Det politiska läget, jobbmarknaden, rättsväsendet.

Men att gissa sig till ett resultat känns osäkert.

Folk säger en sak i media men när de går och röstar har de en annan åsikt. Många av mina vänner vill inte byta namn till Nordmakedonien. De är väldigt bestämda och vill inte diskutera saken, det blir bara bråk.

Om förslaget om namnbyte går igenom kan landet lämna bakom sig det långa och omständliga "FYROM" eller "the former Yugoslav Republic of Macedonia", som landet tvingats behålla sedan splittringen av Jugoslavien i slutet på 90-talet. Grannlandet Grekland har benhårt motsatt sig den enklare versionen "Makedonien", eftersom det även är namnet på en historiskt viktig region i Grekland. Ländernas regeringar har nu nått en överenskommelse som makedonierna nu får säga sitt om.

Osäkert om EU

En lösning på namnfrågan är avgörande för om Makedonien ska kunna gå med i EU och den västliga försvarsalliansen Nato. På valsedlarna står: "Är ni för medlemskap i EU och Nato genom att acceptera överenskommelsen mellan Makedonien och Grekland?".

Men om det blir så är ändå inte givet, oavsett vad väljarna säger. För ett Natomedlemskap finns visserligen löfte om att allt kan vara klart redan i vår, om bara Grekland och Makedonien enas. När det gäller EU ligger dock en anslutning till unionen minst tio år fram i tiden. Det enda löfte som getts hittills är att EU eventuellt kan tänka sig att inleda formella förhandlingar nästa år.

Trots att president Gjorge Ivanov kallat namnbytet ett "historiskt självmord" väntas omkring 70 procent av väljarna säga ja i folkomröstningen. Den egentliga nyckelfrågan är valdeltagandet. Det krävs att minst 50 procent av de röstberättigade verkligen går till valurnorna för att omröstningen ska bli giltig. Opinionsmätningar har pekat på ett deltagande på 50–55 procent.

Fransk skepticism

Frankrike och dess president Emmanuel Macron tillhör de mest skeptiska till att öppna för Makedonien – något som inte gillas av exempelvis den svenske EU-parlamentsledamoten Jasenko Selimovic (L).

Motståndet baseras på Macrons rädsla för att Marine Le Pen och Nationella fronten (Nationell samling) ska få vatten på sin kvarn av utvidgningspratet, att de ska kunna kritisera honom för att "nu tar ni in fattiga länder och muslimer i EU igen" och så vidare. Och därför motsätter han sig det, säger Selimovic.

Jag tycker att det franska motståndet är extremt besvärligt. Å ena sidan lovar EU ett sorts närmande, å andra sidan säger president Macron att vi egentligen inte gör det. Det skickar en dubbel signal.