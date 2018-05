På torsdagen hålls ett toppmöte i Sofia i Bulgarien mellan de 28 medlemsländerna i EU och de sex länder i västra Balkan som fortfarande står utanför: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Serbien.

De sex länderna har nått olika långt i sina EU-ambitioner. Montenegro och Serbien förhandlar formellt sedan 2012 respektive 2014. För Makedonien och Albanien har EU-kommissionen föreslagit en förhandlingsstart i år, medan Bosnien-Hercegovina än så länge fått nöja sig med att överhuvudtaget ha fått lämna in en ansökan. Kosovo har i sin tur fortfarande bara erkänts som självständigt land av 23 av de 28 EU-länderna.

I toppmötet deltar även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk och EU-parlamentets talman Antonio Tajani.

Albanien ligger vid södra delen av Adriatiska havet och gränsar till Montenegro i nordväst, Kosovo i nordost, Makedonien i öster och Grekland i söder. Landet är till ytan ungefär lika stort som Småland och har 2,8 miljoner invånare, varav runt en miljon i huvudstaden Tirana.

Efter att länge ha legat under det osmanska riket utropades självständighet 1912. Efter att ha ockuperats av först Italien och sedan Nazityskland under andra världskriget hamnade Albanien under kommunistiskt styre med den egensinnige Enver Hoxha som partichef och diktator. Hoxha hann under sina 41 år vid makten med att bryta med såväl Sovjetunionen som Kina innan han dog 1985.

Efter kommunismens fall har Albanien sökt bättre kontakter med väst. 2014 blev landet fullvärdig Nato-medlem och samma år accepterades man som kandidat till EU-medlemskap.

Landet leds sedan 2013 av en socialdemokratisk regering under premiärminister Edi Rama (född 1964) – tidigare mångårig borgmästare i Tirana och före detta landslagsman i basket.