Trafik Flera tågsträckor har drabbats har drabbats av problem under lördagen vilket har inneburit stopp och förseningar.

I södra Sverige försenades och ställdes flera tåg in till följd av ett elfel i Hässleholm, som upptäcktes vid 12-tiden. Under flera timmar kunde inga tåg passera Hässleholm, men felet ska nu vara avhjälpt uppger trafikverket i ett pressutskick. Förseningar kan dock kvarstå under eftermiddagen.

Trafiken mellan Norrköping och Södertälje började åter rulla vid 14-tiden efter en stor gräsbrand söder om Vagnhärad, som innebar att inga tåg kunde passera från det att larmet kom in strax före klockan 09 på morgonen.

Branden är släckt, men tågen på sträckan kör med lägre hastighet än normalt fram till klockan 17, säger Mona Houvinen vid Trafikverkets presstjänst.

Även tågen i Västsverige drabbades av ett problem ett efter ett elfel på sträckan Alingsås–Göteborg, vilket har inneburit stopp för tåg till Stockholm. När felet uppstod runt klockan nio stängdes båda spåren av. Vid 12-tiden öppnades ett av spåren igen.

Vi räknar med att kunna köra på båda spåren från klockan 18, säger Mona Houvinen.