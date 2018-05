Brand Branden på ett kalhygge i Astensmåla norr om Karlshamn är under kontroll, efter stora insatser och hjälp av Försvarsmakten, meddelar räddningstjänsten. Ett område på cirka nio hektar har eldhärjats.

Branden är omringad och begränsad men det brinner fortfarande i området, säger Magnus Kärvhag vid Räddningstjänsten Västra Blekinge till TT.

Eftersläckning och bevakning väntas pågår hela natten och morgonen.

Tio av räddningstjänstens enheter har under dagen bekämpat branden. Försvarsmakten har bidragit med en pluton på 14 soldater, två släckbilar, bandvagn och helikopter för vattenbombning, enligt räddningstjänstens pressmeddelande.

En brandman som andats in rök omhändertogs tidigare under dagen.

Polisen har spärrat av vägar in i brandområdet och har inlett en särskild händelse med anledning av branden. Extraperson har satts in för att finnas på plats under kvällen och natten och bistå räddningsledningen.