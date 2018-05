Fortfarande återstår några bränder att släcka efter den omfattande antändningen från ett godståg i går. Bränder uppstod från Molkom, norr om Karlstad, till Hällefors i Örebro län.

Vi andas inte ut, det är för tidigt än, säger Mattias Långström.

Tre eldhärdar

På eftermiddagen pågick släckningsarbetet fortfarande vid tre eldhärdar. På andra ställen har det lugnat ned sig, och där handlar arbetet om att se till att elden inte flammar upp och sprider sig på nytt.

Ett 50-tal personer deltar just nu i arbetet, och förhoppningen är att det ska vara släckt under dagen. Räddningstjänsten räknar med att vara kvar under natten och morgondagen.

Det är fortfarande en aktiv insats, det är inte tal om eftersläckningsarbete än. Man är på tårna hela tiden, men det går sakta men säkert framåt.

Långström säger att detta är den största insats han varit involverad i, och att arbetet varit krävande både vad gäller material och personal. Dessutom måste man ha beredskap för nya larm på andra håll, något som kräver fingertoppskänsla, säger han.

Men vi har täckning för larm givetvis, och även god stöttning från Karlstad och Närke.

"Olyckliga omständigheter"

Lokföraren som körde det 420 meter långa godståget märkte inte att trasiga bromsar låg på hjulen och gav upphov till gnistor.

På andra banor finns det detektorer som mäter av hjultemperaturen. Här finns inget sådant. Så det är omöjligt att märka, säger han till Dagens Nyheter.

Han fick ett samtal från trafikledningen och stannade omedelbart tåget.

Tågbolaget Green Cargo säger till SVT Nyheter Värmland att branden kan ha orsakats av gnistor från deras tåg, men också från något som passerat där tidigare.

Det är ingen oaktsamhet som ligger bakom detta utan bara olyckliga omständigheter med väldigt torrt i markerna, säger företagets presstalesperson Pär Winberg till SVT.

Polisen har ännu inte tagit ställning till om saken ska utredas.

Tåget fungerade normalt vid kontroll i Borlänge och inget bromsfel märktes vid en mätstation i Grängesberg.