Brott Via sociala medier kom det in ett hot mot Furulundsskolan i Halmstad i slutet av mars och polisen tvingades ha personal på plats under hela dagen. Nu åtalas fyra pojkar i 15-årsåldern misstänkta för grovt olaga hot alternativt falskt larm.

"Vi på åklagarmyndigheten och polisen tog det här hotet på allvar direkt och vi ser mycket allvarligt på den här typen av brott", säger åklagare Gisela Sjövall i ett pressmeddelande från polisen.

Dagen efter hotet mot Furulundsskolan hotades även två andra skolor i Halmstad, men polisens utredning visar inte på något samband mellan de olika skolhoten.