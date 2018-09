Den 31 augusti i år dömdes den 38-årige Linköpingsbon till fängelse i två år för försök till grov utpressning. Han dömdes för att tillsammans med en 36-årig bekant ha försökt att pressa en man i Norrköping på 100 000 kronor. 38-åringen och 36-åringen ska ha gjort klart att de har kopplingar till det kriminella mc-gänget No Surrender för att sätta press på brottsoffret.

No Surrender bildades i Nederländerna 2013 och anses enligt polisen konkurrera med Hells Angels och Bandidos. Enligt polisens underrättelser har No Surrender etablerat sig i Sverige och har en avdelning som går under namnet ”Midtown”. Polisen misstänker att de svenska medlemmarna i No Surrender utgörs av tidigare ledande medlemmar i Black Cobra.

Kammaråklagare Sara Nilsson, vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, har nu valt att överklaga domen till Göta hovrätt. Åklagaren anser att 38-åringen ska dömas till ett längre fängelsestraff och skriver i överklagandet att 38-åringen och hans medgärningsman "satt sig i kontroll över och styrt över målsägandens agerande, att det varit fråga om allvarliga och upprepade hot".

38-åringen hade, enligt åklagaren, en ledande roll och skriver i överklagandet att han "ingår i en kriminell gruppering och att brottet är ett uttryck för en maktutövning utanför samhällets gränser, genom vilken kriminella grupperingar bestraffar människor som i offentliga miljöer beter sig på ett sätt som inte behagar dem."

38-åringen nekade till brott under rättegången och förnekade att han skulle ha en koppling till No Surrender. Genom sin advokat, David Massi, har han också valt att överklaga domen till hovrätten. Enligt advokaten är bevisningen otillräcklig för en fällande dom.