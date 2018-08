"Press E to destroy DN" (Tryck E för att förstöra DN) skrev den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali vid ett bildmontage, där han själv poserade med en automatpistol i varje hand och två automatkarbiner slängda över ryggen. På bilden, som Bali publicerade på sitt Instagramkonto, stod "Call of duty – Hanif & DN at war", en anspelning på datorspelet Call of duty.

Mediehusens branschorganisation TU bad om ett möte med partisekreterare Gunnar Strömmer angående, som man skriver i ett pressmeddelande, "de anspelningar på krig och hot mot medier som Hanif Bali uttryckt i sociala medier". Partiledaren Ulf Kristersson avböjde inbjudan.

Menad som satir

Gunnar Strömmer säger till TT att bilden var menad som satir och nu är nedtagen från Instagram.

Det handlar om en satirbild som tagits fram av en tredje part och inte av Hanif Bali själv. Däremot har han delat bilden, vilket var olyckligt. Han har inte avsett att uppvigla hat och hot mot journalister och det tycker jag är viktigt att säga. Många har uppfattat bilden som satir men den kan också uppfattas på ett annat sätt. Bilden är nu nedtagen och det tycker jag är bra.

TT: Är det lämpligt att en riksdagsledamot agerar på det sättet i sociala medier?

Jag tycker att många i debatten har anledning att tänka över sans och balans. Jag hoppas att vi kan fortsätta ha en konstruktiv mediedebatt framöver.

TT: Kan Hanif Bali sitta kvar som företrädare för Moderaterna?

Det är inte den frågan vi har haft anledning att diskutera i dag, utan vi har diskuterat den här konkreta bilden.

Ulf Kristersson säger till SVT att han är bekymrad över att människor i hans parti bidrar till ett dåligt tonläge i svensk politik, men att det inte är hans sak att recensera Hanif Balis agerande. På frågan om Bali kan sitta kvar som riksdagsledamot och kandidat i valet svarar Ulf Kristersson att det inte är hans sak att avgöra.

Han är folkvald och det är inte jag som avgör vilka som är moderata riksdagskandidater, säger han.

"Arrogant sätt"

Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Anders Ygeman, säger till TT att det är omdömeslöst av Hanif Bali och att det inte är första gången riksdagsledamoten hamnat i blåsväder. Ygeman anser att Ulf Kristersson inte tar Balis beteende i sociala medier på tillräckligt stort allvar.

Statsminister Stefan Löfven säger till Aftonbladet att Hanif Bali gått över alla gränser.

När vi pratar om behovet av att stå upp för pressfriheten, en fri och granskande media, då kan en moderat riksdagsledamot bete sig på detta sätt, säger han.

Största allvar

"Vi tar de här anspelningarna på största allvar. Det är bara någon vecka sedan en man i Sundsvall åtalades för förberedelse till mord på journalister. Och vi vet sedan tidigare att vissa personer tycker sig finna stöd till hatiskt agerande när de ser hur till exempel riksdagsledamöter, som faktiskt är lagstiftare, utrycker sig", säger TU:s vd Jeanette Gustafsdotter i pressmeddelandet.

Under måndagen fick Hanif Bali även kritik av Liberalernas partiledare Jan Björklund. Anledningen var att Bali publicerat en bild på sig själv med ett halvautomatiskt vapen.

Det är helt omdömeslöst av en riksdagsledamot att i sociala medier posera med ett halvautomatiskt skjutvapen i en skolbyggnad. Och AR-15 är inte vilket vapen som helst, det är det vapen som är vanligast att använda vid skolskjutningar och masskjutningar i USA. Det sänder en obehaglig signal, säger Jan Björklund till SVT.

I mars tvingades Hanif Bali lämna Moderaternas partistyrelse och ta en paus från Twitter efter att Bali publicerat en mejlkonversation på Twitter mellan UD och en svensk journalist om en intervju med en ukrainsk människorättsaktivist.