– Vi kommer att behöva se över nomineringsprocessen, konstaterar både Anna Lindberg, publisher på Östgötamedia, och kommunens näringslivsdirektör Pia Carlgren, när redaktionen kontaktar dem.

Den 28 september hålls Näringslivsgalan i Linköping i Garden i Konsert och kongress. Drygt 600 besökare kommer till festen som initieras av Mediehuset Corren och Linköpings kommun tillsammans med en rad samarbetspartners i Linköping företagsflora. Här ska gärningar inom näringslivet prisas inom olika kategorier.

I de sex kategorierna är 24 personer nominerade, eftersom varje nominerat företag kan ha fler företrädare. Men bara två av alla nominerade är kvinnor.

– Allmänheten kan skicka in nomineringar och kategorierna ägs av olika organisationer som var för sig tar fram tre kandidater. Den här gången har det blivit så att det är betydligt fler män. Det är något vi får se över till nästa gång. Det ska inte förminska de nominerade företagens gärning, konstaterar Anna Lindberg.

Pia Carlgren svarar ungefär likadant.

– Nej. Det gör vi inte. Vi konstaterar att det blev på det här sättet i år. Vi har inte varit med om det tidigare år, och jag tror inte att det kommer att hända igen. Vi vet också vad galan står för. Och att företagen som är nominerade i sin tur arbetar hårt med jämställdhetsfrågorna, säger Pia Carlgren.

– Vi kommer som sagt att se över hur den här processen samordnas till nästa år, svarar Pia Carlgren.

Bland de nominerade finns i år flera IT-företag. I kategorin Årets näringslivsdiamant (utses av Linköpings kommun) är medicinteknikföretaget Amras vd Tommy Johansson nominerad, tillsammans med byggjätten Åhlin & Ekeroths toppchefer samt Nira Dynamics-chefen Predrag Pucar.

I kategorin Årets samhällsutvecklare (Riksbyggen) finns Lydia Johanson som står bakom taxibolaget som säljer taxiresor med bara elbilar, och enbart kvinnliga förare. Kategorin Årets modigaste (kommunägda Sankt kors) lyfter fram företaget Skira som har flera kvinnliga företrädare och som arbetar med digitala lösningar inom lantbruk.

Näringslivsgalan är slutsåld. Intresset har varit extra stort i år, enligt Jessica Stille på eventfixaren Mötesfabriken.

– Vi såg att det kom in bokningar direkt. Vi har fått möblera om för att få in fler gäster. Det blir över 600 personer. Vi kommer att ha lite fler happenings under kvällen än tidigare. Och som vanligt en känd konferencier och artist på scenen som vi inte tänker avslöja i förväg, säger Jessica Stille.