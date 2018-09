När vi når SMHI:s meteorolog Charlotta Eriksson på lördagsmorgonen kan hon ge färska siffror på hur blåsigt det egentligen var under natten.

– Preliminärt har vi högsta noteringen i Sverige på Väderöarna med 31,6 sekundmeter i byarna och en medelvind på 26. I Östergötland var det mest i Malmslätt (Linköping) med 24 meter i sekunden i byarna och Malexander på 20,8. Sedan är det under 20 vid de andra mätstationerna.

TV: Här blåser studsmattan i väg mellan husen

Blåsten som drog in med ett antal regnskurar under fredagseftermiddagen grundar sig i det lågtryck som fått namnet Knud. Resterna av det stannar kvar även under helgen.

BILDEXTRA: Här är era bilder från stormen

– Främst i dag är det fortsatt blåsigt med höga vindbyar men under varningsnivån, säger Charlotta Eriksson.

– Det kommer även röra sig in en del skurar så i Östergötland kan det bli en del skurar fram på dagen med tyngdpunkt på den södra delen av länet.

HÄR KAN DU SE SENASTE PROGNOSEN

SMHI varnar för kuling utmed Sveriges alla kuststräckor under lördagen.

Räddningstjänsten hade några hektiska timmar på fredagskvällen men sedan lugnade det ner sig.

– Det var en lugn natt efter kulmen i går kväll mellan 17 och 19. Vi visste att det skulle blåsa och vi var förberedda men vi hade ingen extra bemanning. I dag har vi också en vanlig bemanning, vi tror att det räcker, säger Mikael Kalered inre befäl vid Räddningstjänsten Östra Götaland.