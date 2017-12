Väder Det blåser kraftigt i Västsverige och vädret ställer till problem bland annat för tågtrafiken. Trafikverket och tågoperatörer har beslutat att ställa in flera tågturer.

Det blåser för mycket. Ofta påverkas tågtrafiken när det blåser över 25 sekundmeter, säger Mette Ramquist, presschef vid Västtrafik, till GT.

De sträckor som berörs under lördagen är Strömstad–Uddevalla, Borås–Varberg och Lidköping–Herrljunga. Även under söndagen kommer tågturer att ställas in.

I Skara rasade en stor byggnadsställning och räddningstjänsten i Mellersta Skaraborg varnar för att det ska bli ännu hårdare vindar under kvällen. Ställningen var omkring 70 meter hög och stod vid ett flervåningshus.

Så vi har stängt av ett par gator och så ska ett företag komma och ta bort den, säger Tommy Henriksson, inre befäl på räddningstjänsten, till TT.

Inga personer eller bilar har kommit till skada.

Även i Göteborg rasade en byggnadsställning senare på kvällen vid spårvagnshållplatsen Valand. Inte heller där skadades någon men spårvagnstrafiken påverkas då strömmen har fått stängas av i kontaktledningarna under röjningsarbetet, uppger Göteborgs-Posten.