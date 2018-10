Tidigare i år räknade organisationen Victory Institute, som arbetar för att öka antalet hbtq-personer i politiken, till över 430 öppet homo-, bi- och transsexuella eller queerpersoner bland kandidaterna inför valen i USA den 6 november. Sedan dess har vissa slagits ut i primärval, men minst 240 är kvar inför kongress-, delstats- och lokalvalen. Det är rekordmånga.

Tiden har nog inte varit mogen tidigare, många har varit rädda för att få sin homosexualitet exponerad, konstaterar demokraten Rafferty, som tidigare varit marinkårssoldat och nu arbetar med hivsmittade.

Men mycket har förändrats under min livstid, nu handlar det tack och lov mer om hur kvalificerad man är.

Bortom sexualiteten

Han är den andra öppet homosexuella som kandiderar till en plats i delstatparlamentet i det konservativa Alabama. I hans storstadsdistrikt finns väljare som stödjer honom enbart för att de vill se en hbtq-person i delstatsstyret, men de flesta har förmågan att se politiska budskap bortom en kandidats sexualitet, säger han. I Raffertys fall handlar det om satsningar på sjukvård och psykisk hälsa samt stöd till krigsveteraner.

Jag tjänade mitt land och var gay hela tiden, men i det militära kunde jag inte vara öppen med vem jag var. Nu är det annorlunda.

Efter att ha varit placerad i bland annat Mellanöstern och Östafrika lämnade Rafferty militären 2009, några år innan president Barack Obama rev upp lagen "Don't ask, don't tell". Enligt den var det förbjudet att diskriminera eller trakassera homo- eller bisexuella som inte skyltade med sin läggning inom försvaret, men öppet homo- eller bisexuella kunde avskedas.

"En syster"

Flera andra hbtq-kandidater har också en bakgrund inom försvaret, bland dem Gina Ortiz Jones från Texas som försöker vinna en plats i representanthuset i Washington DC. Ortiz Jones har filippinska rötter och har varit underrättelseofficer inom flygvapnet, nu satsar hon på att slå ut den sittande republikanen Will Hurd.

I samma delstat försöker den tidigare Dallas-sheriffen Lupe Valdez, som är lesbisk och spansktalande så kallad hispanic, vinna guvernörsvalet. På gaybaren PBD i McAllen i södra Texas refererar man till henne som en syster.

Det är viktigt för gayvärlden med en så högprofilerad kandidat, säger bartendern Adam Pelham och beskriver stor entusiasm bland sina vänner.

Vi behöver någon som driver våra frågor. Republikanerna vill ta bort våra rättigheter.

En tiondels procent

Hans ord verkar understrykas av president Donald Trumps styre, som vill införa en snävare definition av begreppet kön, enligt uppgifter till The New York Times. Det skulle innebära att en person vid födseln definieras som man eller kvinna och att det inte går att ändra på – vilket gör att transpersoner förlorar viktiga rättigheter. Sedan förslaget publicerades har hbtq-organisationer uppmanat väljare att rösta i kongressvalet som om "livet står på spel".

Jag kommer att stå upp för mina transsexuella bröder och systrar, säger Rafferty.

Förra året lades dessutom över 120 lagförslag, som människorättsorganisationen Human Rights Campaign beskriver som "anti-hbtq", fram på delstatsnivå, bland annat om adoption och vilka toaletter och omklädningsrum som transpersoner får använda. Tolv av dessa blev lag i januari, rapporterar The New York Times och lägger till att många hbtq-kandidater satsar på just lokala församlingar och delstatsstyren, eftersom det är där som många sådana förslag föds.