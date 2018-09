Irak En före detta hög chef i terrorgruppen IS har dömts till döden av en domstol i Irak. Mannen, Ismail Alwan Salman al-Ithawi, var ställföreträdande chef för IS under Abu Bakr al-Baghdadi, säger domstolens talesperson.

Den irakiske medborgaren al-Ithawi flydde från Syrien till Turkiet i fjol när IS åsamkades rader av militära nederlag. Han greps efter ett samarbete mellan irakiska, turkiska och amerikanska underrättelseorgan, och lämnades ut från Turkiet till Irak tidigare i år. Nu har domstolen beslutat att han ska hängas.

Ismail Alwan Salman al-Ithawi har enligt anklagelserna bland annat varit terrorgruppens chef för religiösa påbud.

IS-ledaren al-Baghdadi har förklarats död flera gånger, men den irakiska underrättelsetjänsten uppgav i maj att han fortfarande lever. I augusti släppte IS en ljudinspelning där en röst som sägs vara al-Baghdadis manar till fortsatt kamp.