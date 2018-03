Almedalsveckan, tidigare kallad Politikerveckan i Almedalen, äger rum den 1-8 juli 2018 i Visby.

Arrangemanget började 1968 då Olof Palme, dåvarande utbildningsmister, höll tal till folket i Almedalen. Sedan 1991 har alla riksdagspartier varit representerade i Almedalen.

Varje riksdagsparti har en egen dag under veckan.

Arrangemanget har vuxit kraftigt under 2000-talet. Under 2017 fanns 4 062 stycken olika evenemang att välja bland under åtta dagar. Det officiella programmet är gratis och öppet för alla.