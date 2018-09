Den här sommaren bjöd på en mängd härliga kvällar. Matilda Engel förevigade en av dem när hon var ute på sjön vid Vårdnäs. "Mjölkar ut det sista av sommaren med en kanottur", är hennes egen beskrivning av bilden. En härlig augustibild som sammanfattar den här sommaren bra, anser juryn.

Priset på två biobiljetter skickas med posten. Grattis Matilda!

Vill du också vara med och tävla med dina bilder i vår fototävling? Skicka in dina septemberbilder och ha chans att vinna biobiljetter. Gå till www.corren.se/manadensbild/ och skicka in dina bilder via vårt formulär. Där hittar du även mer info om tävlingen samt bildspel med alla tidigare inskickade bilder.