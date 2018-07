Vid hepatit C finns viruset i blodet och levern. Infektionen sprids via blod. Hepatit C kan överföras även om den infekterade själv inte har några symptom. Det finns inget vaccin mot hepatit C men mediciner som kan bota infektionen.

Det är viktigt att personer som kan ha utsatts för en risk att få hepatit C testar sig. Det gäller dem som har använt narkotika och delat sprutor, spetsar eller blandkopp med andra, dem som fått en blodtransfusion i Sverige före 1992 eller i ett land utan kontroll av blodgivarna, dem som har eller har haft en partner med hepatit C, eller är födda i ett land där hepatit C är mycket vanligt.

Källa: Stockholms läns landsting, Vårdguiden.