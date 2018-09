Efter några härligt varma dagar – och även kvällar – växlar nu vädret om. Mindre sommar och mycket mera höst blir det.

Mest förväntas det blåsa under fredagskvällen med vindstyrkor upp mot 21 meter per sekund, vilket är halv storm. Som om inte det räckte så väntas kraftiga regnskurar och åska. Vindarna fortsätter att vina under hela helgen, både lördag och söndag.

– I våra senaste prognoser ser det ut att bli riktigt blåsigt och i Östergötland har vi utfärdat en klass 1 varning, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

En klass 1 varning innebär att lätta saker kan fara i väg, grenar knäcks, mindre träd kan falla och höga fordon kan få problem, förklarar Sofia Söderberg.

Sett till de förväntade vindstyrkorna så handlar det inte om en storm, mera halv storm. Vinden kan tidvis nå upp till 23 och 24 meter per sekund. Sofia Söderberg höjer också ett varnande finger och påpekar att prognoserna – som inte är entydiga – kan komma att ändras.

– Nja, det är inte helt ovanligt även om det är vanligare lite senare på säsongen.

– Ja, delvis kan det göra det. Vi har en front som ska passera och är det stor temperaturskillnad på luftmassorna som möts så kan det skapa vissa typer av byvindar som kan bli starka. Men det behöver inte beror på det.

Blåst, regn och rusk alltså. Har du planerat en helg i svampskogen eller lövkrattning kan det med andra ord vara läge att tänka om.