Vid klockan elva hölls en pressträff i Malmö, där kammaråklagare Måns Biörklund inledde med att berätta bakgrunden:

– Det rör sig om både män och kvinnor som lurats till Sverige under falska förespeglingar och som tvingats att tigga i Växjö med omnejd. En av dem är under 18 år, resten i 50-årsåldern. De har levt under förskräckliga förhållanden och inte fått behålla pengarna själva.

På en direkt fråga svarar Måns Biörklund att det är hans uppfattning att några av offren tiggt i Hultsfreds kommun.

Ligan sprängdes i december och i dag har åtal väckts mot sammanlagt åtta personer. Sju av dem sitter fortfarande häktade. De kommer alla från Bulgarien och sex av dem är närstående till varandra i form av en man, hans söner och en sonson.

Den åttonde är en 75-årig man hemmahörande i Hultsfreds kommun. Han är på fri fot och misstänks för medhjälp till människohandel genom att han tillhandahållit bostäder, så två av gärningsmännen har kunnat inhysa flera av brottsoffren i ett hus under en lång tid. De andra har bott i läger i skogen eller i husvagnar intill de övrigas bostäder.

Samtliga åtalade nekar till brott.

– Under spaningen har ett 40-tal personer identifierats som offer, 13 av dem ingår i åtalet. Gärningsmännen och dess närstående tros ha fört ut två miljoner kronor, berättade Måns Biörklund under pressträffen som Vimmerby Tidning följde via telefon.