Den hårda vinden har orsakat problem på många håll. Träd har blåst omkull och tusentals har drabbats av strömavbrott. Vattenfall hade vid 22-tiden 12 pågående avbrott med drygt 1 100 berörda kunder i Västerbottens län. Eon hade drygt 3 000 strömlösa kunder i Västernorrland, 250 i västerbotten och 800 i jämtland vid 22-tiden. Även Skellefteåkrafts och Umeå Energis kunder drabbades.

Det verkar som att den här blåsten har dragit in tidigare än förväntat, säger Stina Albing, presstalesperson hos Eon, till TT.

Hus blåste iväg

Fjällräddare tvingades vid 19-tiden avbryta sökandet efter en försvunnen kvinna på Kebnekaise, då hårda vindar och snöfall gjorde räddningsarbetet för farligt.

Höga kustenbron stängdes av för all trafik under eftermiddagen och flera flygavgångar från Umeå ställdes in eller försenades under kvällen. I Kittelfjäll blåste två hus iväg, enligt SVT Västerbotten.

De starka vindarna väntas avta successivt söderifrån under natten men klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar råder ännu sent på onsdagskvällen i Västernorrlands län och Västerbottens läns kustland. I södra och norra Lapplandsfjällen råder klass 1-varning för mycket hård vind med nederbörd. I norra Lapplandsfjällen väntas vindhastigheter på 18-24 m/s under natten mot torsdag.

När det gäller norra fjällen har vi fortfarande mycket hårda vindar. Avtagande sent i kväll för Västerbottenfjällen och under morgontimmarna för Norrbottensfjällen, säger Chrisanthi Unnerstad, vakthavande meteorolog på SMHI, vid 22.30.

Stoppad Polenfärja

Till sjöss är det varning för kuling runt hela Sveriges kust. På onsdagseftermiddagen hade Väderöarna, utanför Fjällbacka i Bohuslän, en genomsnittlig vindhastighet på 20 meter i sekunden. I vindbyar uppmättes stormstyrka, 27 meter i sekunden.

Vinden påverkar även vattennivån i Östersjön. SMHI varnar för lågt vattenstånd i Öresund och sydvästra Östersjön, men för högt vattenstånd i Bottenviken.

I Ystad hindrade det låga vattnet Polenfärjan från att gå in i hamnen och vid 22.45 låg den kvar ute till havs, skriver Kvällsposten.

Nej, vi har för lite vatten. Nivån har gått ner med 80 centimeter på grund av blåsten, säger fraktchefen Arek Skierkowski på Unity line till tidningen.