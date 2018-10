Det handlar framförallt om tågtrafiken mellan Linköping och Norrköping där all trafik ersätts av bussar. Banarbetet pågår under hela helgen fram till kl 17 på söndag.

Även trafiken Stockholm, Nyköping och Norrköping påverkas och bussar kommer att ersätta tågen från Kolmården till Norrköping. Trafiken på den sträckan påverkas fram till klockan 05.10 på söndagen.

Stationer som kan påverkas av banarbetet är bland andra Stockholm Central, Boxholm, Kimstad, Kolmården, Linghem, Linköping C, Mantorp, Mjölby, Nyköping C, Norrköping C. Mer info finns på trafikverket.se

Även nästa helg – 13 till 14 oktober – sker banarbete som påverkar tågtrafiken på samma sätt.

Enligt SJ har trafiken i nuläget inte påverkats, mer än planerat, av det pågående banarbetet.

Är du osäker på vad som gäller för just ditt tåg, kan du kontakta ditt tågbolag.

Mer information om SJ:s tåg kan fås på bolagets hemsida sj.se - klicka på Trafikinfo.