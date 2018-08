Född 1974 i Ohio. Har examina i tv-journalistik och kommunikation. Har också studerat teologi och arbetat som pastor.

Deltog 2004 i dåvarande affärsmannen Donald Trumps dokusåpa "The Apprentice" och blev känd för allmänheten. Hon har även deltagit i Celebrity Apprentice och andra liknande program.

Var tidigare demokrat och arbetade en tid på 1990-talet för dåvarande vicepresidenten Al Gore.

Jobbade för Donald Trumps presidentkampanj med att nå ut till svarta väljare. I januari 2017 offentliggjordes hennes nya tjänst i Vita huset, som assistent till presidenten och kommunikationschef vid Vita husets sambandskontor. Då sade hon också att hon bytt parti till Republikanerna, att hon var en så kallad "Trumplican".

Avskedades av stabschef John Kelly i december. Har därefter deltagit i dokusåpan Celebrity Big Brother samt skrivit den Trumpkritiska boken "Unhinged".

Källor: USA Today, CNN, The New York Times med flera

Född 1946 i Queens i New York. Har ekonomexamen med inriktning på fastigheter från University of Pennsylvania. Har byggt ett fastighetsimperium med fokus på bland annat hotell och golfbanor. Kontroversiell miljardär och tv-personlighet, bland annat i dokusåpan "The Apprentice".

Med sin tuffa invandringsretorik och löftet att göra Amerika stort igen vann republikanen Trump till mångas förvåning presidentvalet 2016 över demokraten Hillary Clinton. Trump är den förste presidenten i USA som inte har erfarenhet som folkvald politiker eller militär, även om han övervägt att ställa upp i presidentval tidigare.

Donald Trump är fembarnspappa och inne på sitt tredje äktenskap. Gift med slovenskamerikanska Melania Trump sedan 2005. Dottern Ivanka Trump arbetar i Vita huset liksom maken Jared Kushner, som är en av Trumps högt uppsatta rådgivare.