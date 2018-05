Den aktuella företrädaren för Hamas, Salah Bardawil, uppskattar i ett tv-inslag att en stor andel av de 62 palestinier som enligt palestinska myndigheter dödats i de senaste dagarnas protester vid Israels gräns till Gazaremsan var medlemmar i den terrorstämplade islamistiska rörelsen.

Vid de senaste konfrontationerna, om 62 människor blev martyrer så var 50 av martyrerna Hamas och tolv från folket. Hur kan Hamas skörda frukter om de betalar ett så pass högt pris? sade han till det palestinska mediebolaget Baladna News enligt The Times of Israel.

Motstridiga uppgifter

Möjligen kommer uttalandet i ett sammanhang där Hamas av vissa anses ha vunnit en propagandaseger på grund av det stora antalet skadade och döda under protesterna som inleddes den 30 mars. Enligt den israeliska tidningen Haaretz har många kommentatorer lyft fram just propagandans roll under konflikten.

Och uppgifterna från Hamas om hur många av deras anhängare som har dödats är motstridiga. Hamas talesperson Fawzi Barhoum kan inte bekräfta uppgiften utan säger till nyhetsbyrån AFP att Hamas betalar för de 50 begravningarna oavsett om de är medlemmar i organisationen, sympatisörer eller helt fristående från någon sorts gruppering.

Samtidigt har protesterna klingat av de senaste två dagarna. Israel hävdar att det är påtryckningar från Egypten som har fått oroligheterna att lägga sig. Det förnekas av Hamas som meddelar att demonstrationerna, som startade i slutet av mars, kommer att fortsätta.

Väcker känslor

Samtidigt fortsätter USA:s beslut att flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem att röra upp känslor. De palestinska myndigheterna kallar hem sina sändebud i de fyra EU-länderna Rumänien, Tjeckien, Ungern och Österrike. Anledningen är att deras respektive ambassadörer deltog i invigningsceremonin när den nya ambassaden öppnades, skriver nyhetsbyrån AFP.

Turkiet har bett den israeliske ambassadören i Ankara och generalkonsuln i Istanbul att lämna landet. Israel har svarat med att beordra den turkiska konsuln i Jerusalem att åka hem på obestämd tid.

Stark vrede

Regeringen i Ankara har också kallat hem sin ambassadör i Tel Aviv för överläggningar. Turkiet har uttryckt stark vrede över de israeliska styrkornas dödliga våld, som presidenten Recep Tayyip Erdogan kopplar ihop med flytten av ambassaden.

Rysslands president Vladimir Putin pratade med Erdogan på telefon på onsdagen och efterlyste ett slut på våldet vid gränsen till Gaza. Ledarna uttryckte också "stark oro över det stora antalet dödsfall", sade Kreml i ett uttalande enligt Reuters.

I ett uttalande säger påve Franciskus att "våldsspiralen för oss längre från fred, dialog och förhandlingar". "Våld har aldrig lett till fred", fortsätter han.