När: Den 28 och 29 juni.

Var: Bryssel.

Vilka kommer? Stats- och regeringschefer från EU:s 28 medlemsländer. Tysklands förbundskansler Angela Merkel står särskilt i centrum, liksom Italiens nye premiärminister Giuseppe Conte.

Vad händer? Huvudnumret är diskussionen om migration, som hålls under torsdagskvällen och förmodligen långt in på natten. Andra frågor på agendan är handelsrelationen med USA och EU:s utvidgning. På fredagen hålls två separata möten, ett om brexit där Storbritanniens premiärminister Theresa May inte får vara med, och ett om det framtida eurosamarbetet. Även icke-euroländer som Sverige deltar på mötet.