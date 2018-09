Med siffrorna 11 för och 10 emot, helt enligt partilinjerna, röstade utskottet till domaren Brett Kavanaughs fördel.

Men en av de republikanska senatorerna, Jeff Flake, röstade ja med förbehållet att han vill att anklagelserna om att Kavanaugh begått sexövergrepp under 1980-talet utreds av FBI innan hela senaten tar ställning till hans nominering att bli HD-domare.

Mycket tyder på att det blir så. Med 51 ledamöter har Republikanerna har minsta möjliga majoritet i kammaren. Om det inte blir någon FBI-utredning är det ytterst tveksamt hur Flake kommer att rösta, och kort efter fredagens utskottsomröstning meddelade även hans partikamrat senator Lisa Murkowski att hon stöder Flakes förslag att skjuta upp senatsomröstningen tills dess att FBI har genomfört en utredning om det påstådda sexbrottet.

|

Även den republikanske utskottsordföranden Charles E Grassley uppger för The Washington Post att han kommer att förespråka Flakes begäran om en FBI-utredning.

Detaljerat och känslosamt

Därmed har Republikanerna inte någon säkrad majoritet för att ge Brett Kavanaugh grönt ljus till den viktiga och prestigefulla posten som HD-domare.

Fredagens utskottsomröstning satt långt inne. För ord står mot ord mellan HD-domarkandidaten och Christine Blasey Ford, som anklagar honom för sexuella övergrepp år 1982 när de båda var tonåringar.

|

Senatorerna argumenterade länge och väl för sina ståndpunkter inför omröstningen.

Dagen innan hade de lyssnat på och frågat ut Christine Blasey Ford som detaljerat och känslosamt redogjorde vad hon menar var ett våldtäktsförsök under en fest 1982. Ford sade att hon är 100 procent säker på att det var Kavanaugh som tillsammans med en kamrat drog in henne i ett rum och antastade henne under en tillställning i Maryland.

|

Kamraten redo förhöras

Kavanaoughs gymnasiekamrat, Mark Judge, lät på fredagskvällen via sin advokat meddela att han var redo att svara på frågor av FBI eller någon annan rättslig instans, rapporterar Reuters.

|

Tidigare har Judge sagt att han inte har något minne av den aktuella kvällen.

Huvudpersonen Brett Kavanaugh själv nekar helt till anklagelserna. Han gav uttryck för både stridslystnad och sorg under torsdagens utfrågning och han beskrev "försöken att förstöra hans rykte" som en nationell skam.

USA:s president Donald Trump, den som har nominerat Kavanaugh, beskrev hans vittnesmål som "kraftfullt och ärligt". Efter utskottsomröstningen förklarade Trump för journalister i Vita huset att han inte "ens nästan" har övervägt att dra tillbaka nomineringen. Men han sade samtidigt att han anser Christine Blasey Ford vara ett "trovärdigt vittne".