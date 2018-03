Fonden heter Kim Wall Memorial Fund.

Kim Walls familj, partner och några av hennes vänner driver den tillsammans med International Women's Media Foundation, som sköter det praktiska arbetet.

IMWF arbetar för kvinnliga journalister och har vid flera tillfällen sponsrat Kim Walls reportageresor.

Fonden ska årligen dela ut ett resestipendium på 5 000 dollar till en ung, kvinnlig journalist som arbetar i Kim Walls anda. Den första mottagaren är den danska journalisten och forskaren Anne Kirstine Hermann.

Kim Walls reportage finns samlade på: https://www.rememberingkimwall.com/

Flera andra priser och stipendier delas ut i Kim Walls namn:

Thanks to Scandinavia: The Kim Wall Memorial Scholarship

Overseas Press Club of America: The Kim Wall Best Digital Reporting Award

Graduate School of Journalism at Colombia University: The Kim Wall Scholarship

Kim Wall var en svensk frilansjournalist, född 1987 i Trelleborgstrakten. Hon studerade bland annat journalistik och internationella relationer på Columbia University i New York. Hon läste även vid London School of Economics and Political Science.

Wall arbetade för flera internationella tidningar som brittiska The Guardian, amerikanska The New York Times och South China Morning Post i Hongkong.

Wall rapporterade från exempelvis Sri Lanka och om turismen i jordbävningsdrabbade Haiti. Hennes arbeten om klimatförändringar och kärnvapenprov på Marshallöarna har prisbelönats.

Kim Wall hittades död i augusti 2017 efter en ubåtstur med dansken Peter Madsen. Ubåtsbyggaren Madsen har åtalats misstänkt för att ha mördat Kim Wall och rättegången pågår just nu i Köpenhamns byret.

Källa: www.rememberingkimwall.com

Den danska journalisten och forskaren Anne Kirstine Hermann är född den 6 oktober 1984 och kommer ursprungligen från Århus.

Hon inledde sin journalistiska bana som betald praktikant på den danska nyhetsbyrån Ritzaus kontor i Köpenhamn och Bryssel 2007–2008.

Hermann har varit korrespondent för Danmarks Radio (DR) i New York (2011–2012) och arbetat för Radio Grönland (2009). Som frilansjournalist har hon arbetat för exempelvis Politiken, Berlingske Tidene, Information, DR och danska TV2.

Hon har rapporterat från Central- och Sydamerika, Mellanöstern, Europa och USA.

Hermann tog sin doktorsexamen i journalistik vid Syddansk universitet 2015 och har en kandidatexamen i samma ämne samt en mastersexamen i antropologi vid The New School for Social Research i New York.

För tillfället är hon gästforskare vid Arthur L. Carter-institutet i journalistik på New York University.

Hon är även verksam som lärare och forskarassistent vid Roskilde universitet, men är just nu tjänstledig för att arbeta med sitt bokprojekt om hur den danska assimileringspolitiken har påverkat lokalbefolkningen på Grönland.