Denis Mukwege föddes i nuvarande östra Kongo-Kinshasa 1955, utbildade sig till läkare i Burundi och specialiserade sig sedan inom gynekologi och obstetrik. Efter att tillsammans med sin familj flytt undan 1990-talets krig återvände han till Kongo-Kinshasa för att 1999 starta Panzisjukhuset.

Sjukhuset, som invigdes 2001, grundades med hjälp av bland annat svenska pengar från Sida, Pingstmissionens utvecklingssamarbete (PMU) och Läkarmissionen.

Sjukhuset är känt för sitt SSV-projekt, där offer för sexuellt våld och kvinnor med gynekologiska problem får vård. Mellan 2004 och 2014 tog projektet emot 34 783 patienter, varav 20 846 utsatts för sexuellt våld.

Mukwege har utsatts för mordförsök och hot, men har också mottagit flera priser för sitt arbete för att skydda kvinnor. 2008 mottog han FN:s människorättspris, 2009 Palmepriset och 2013 Right Livelihood-priset.

Nadia Murad, född 1993, är en yazidisk människorättsaktivist från Irak. Hon tillfångatogs av IS i augusti 2014 i samband med extremistgruppens ockupation av bergsområdet Sinjar i Irak. Stora delar av hennes familj avrättades liksom flera av de yazidier som levde i trakten. IS rensning av folkgruppen klassades av FN 2016 som folkmord.

Murad fördes till den då IS-kontrollerade staden Mosul där hon under slavlika förhållanden hölls fången och regelbundet utsattes för sexuellt våld och tortyr. Hon flydde i november 2014 och har under de senaste åren arbetat med att vittna om de fasansfulla övergrepp som tusentals flickor och kvinnor har utsatts för av IS.

2016 fick Nadia Murad ta emot EU-parlamentets Sacharovpris för tankefrihet.

Källa: Nationalencyklopedin

Nobels fredspris utses, i enlighet med Alfred Nobels testamente, av den norska Nobelkommittén som i sin tur utses av det norska parlamentet stortinget.

Kommittén bildades i april 1897, men kunde dela ut sitt första pris först 1901, då till Henry Dunant, schweizisk grundare av Röda Korset, samt franske fredsaktivisten Frédéric Passy.

Första kvinna att prisas var österrikiskan Bertha von Suttner 1905.

Priset ska enligt testamentet gå till "broderskap mellan nationer, avskaffande eller minskande av arméer och för att upprätthålla och främja fred i världen".

Världsdelsmässigt har Europa 48 individuella pristagare, Nordamerika 24, Asien 18, Afrika 10 och Sydamerika 3.

Fem svenskar har fått fredspriset: Klas Pontus Arnoldson (1908), Hjalmar Branting (1921), Nathan Söderblom (1930), Dag Hammarskjöld (1961) och Alva Myrdal (1982).