Vår egen jäkla satellit för att se var nedsmutsningen sker och hur vi ska få slut på den, säger Brown på klimattoppmötet som denna vecka hållits i San Francisco.

Genom åtgärder sådan spårning kan leda till kan man enligt beräkningar från Browns stab sänka utsläppen med en miljard ton per år – motsvarande avgaserna från 200 miljoner bilar.

Finansiering av satsningen uppges pågå, via bland annat stiftelser och filantroper.

På federal nivå planerar USA i stället att dra ner på den utsläppsövervakning som finns via flygplan och satelliter, har tidskriften Science rapporterat enligt Reuters.

"Välj själv"

Även generellt är Kalifornien en ledande delstat i USA för en miljöpolitik som går stick i stäv med den so president Trump står för.

Brown och Michael Bloomberg, exborgmästare i New York, leder nätverket "We're still in", som samlar krafter i USA som upprätthåller Parisavtalet trots att Trump meddelat att landet hoppat av.

Under mötet i San Francisco fick Brown frågan vad Trumps miljöarv kommer att bli.

Det gränsar till inte bara galenskap, utan brottslighet, blev svaret, rapporterar The Nation.

Det spåret han är inne på, han kommer att gå till historien som, vad? Lögnare, kriminell, dåre – välj själv.

Harrison Ford

80-årige Brown är den förste att erkänna att arbetet för att hålla klimatförändringarna under kontroll är en svår kamp vars resultat han själv inte kommer att hinna uppleva. Men han har under mötet i San Francisco skrivit under en rad miljölagar som ska stärka Kaliforniens ledande roll.

Naturen behöver inte människan, men människan behöver naturen, förklarade en annan veteran, 76-årige filmstjärnan Harrison Ford, i sitt tal när mötet avslutades.

Så låt oss stänga av telefonerna, rulla upp ärmarna, och sparka skiten ur det här monstret.