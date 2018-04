Uzbekistan ligger vid Aralsjön i Centralasien och ingick tidigare i Sovjetunionen. Landet blev självständigt när Sovjetväldet upplöstes i början av 1990-talet. Uzbekistan är rikt på gas, olja och bomull.

I diktaturen Uzbekistan har radikalisering av många människor drivits på av en skoningslös regim som främst under den tidigare presidenten Islam Karimov vid flera tillfällen gjort sig skyldig till grova brott mot mänskliga rättigheter. Människorättsorganisationer har larmat om extrema tortyrmetoder.

Efterträdaren Sjavkat Mirzijojev är sprungen ur regimen, men har visat vissa tecken på att lätta på järngreppet om befolkningen.

Den strikt islamistiska rörelsen Hizb ut-Tahrir är stark i landet, men där finns också en gren av terrorrörelsen IS – "Den Islamiska rörelsen i Uzbekistan", Islamiska statens gren i Uzbekistan.

Oktober 2017: Bildåd i New York. En man i en hyrd pickup kör in på en cykelbana i centrala New York och dödar totalt åtta personer.

April 2017: Lastbilsdådet på Drottninggatan i Stockholm. Rakhmat Akilov kapar en lastbil och dödar fem personer.

April 2017: Sprängdåd i Sankt Petersburgs tunnelbana. En man spränger sig själv och dödar 15 andra människor.

Januari 2017: Massakern på nattklubben Reina i Istanbul. En man öppnar eld, 39 människor dödas.

Juni 2016: Sprängattentat på flygplatsen i Istanbul. Tre män öppnar eld med automatvapen innan de spränger sig själva. 44 människor dödas.