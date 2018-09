Redan hos 17-åringar börjar blodkärlen stelna bland dem som röker eller dricker. Och ju mer de dricker eller röker, desto större blir skadorna.

Det var ett så kallat dos/respons-förhållande. Och vi såg de här förändringarna både hos de som antingen röker eller dricker, men mest hos dem som gör både och, säger Frida Dangardt, läkare och forskare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

För en tid sedan arbetade hon i England med att utvärdera resultaten från den så kallade Alspac-studien där fler än 14 000 personer som följts ända sedan födseln 1992 i Bristol ingår. Av dessa undersöktes 1 266 vid 13, 15 och 17 års ålder för att upptäcka eventuella skador till följd av alkohol- och/eller tobakskonsumtion.

Tidigt tecken

Det visar sig att de ungdomar som röker och/eller dricker kan drabbas av så kallad kärlstelhet i artärerna redan vid 17 års ålder. Artärerna är de stora blodkärl som leder syrerikt blod ut från hjärtat till kroppens celler.

Kärlstelhet är ett tidigt tecken på hjärt-kärlsjukdom, säger Frida Dangardt, vars forskning nyligen publicerades i European Heart Journal.

Framför allt så är mängden alkohol vid ett och samma tillfälle avgörande för vilka skador som uppstår.

Det så kallade fylledrickandet eller binge drinking som man säger på engelska, då man dricker mycket på en och samma gång, är det som är allra mest skadligt. Det intressanta är att man ser det här redan hos 17-åringar. Det här är första gången man ser detta i en längre, uppföljande studie, säger Frida Dangardt.

Ingen skyddseffekt

En del andra studier har visat att alkohol kan ha en viss skyddande effekt för hjärtat och blodkärlen vid mindre mängder. Men någon sådan skyddseffekt såg inte Frida Dangardt och hennes kollegor. Tvärtom. Även vid mindre mängder alkohol förändrades kärlen till det sämre.

Det stärker oss i tron om att det inte finns någon säker nedre gräns vad gäller alkohol, säger hon.

Detta går hand i hand med en annan studie som nyligen publicerades i tidskriften The Lancet där forskarna kartlagt alkoholkonsumtionen världen över. Även deras slutsats blev att "less is more". Ju mindre alkohol, desto bättre.