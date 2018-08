Det blev flera bra resultat när golftävlingen "Sandströms slagtävling" avgjordes på Björndals golfbana i söndags. Kinda Golfklubb kunde räkna i 40 deltagare fördelade på tre klasser, a-klass, b-klass och dam-klass. Förutom slagtävlingen var det deltävlingar i längsta drive på hål 14 och närmast hål på hål 7. Längsta drive bland damerna vann Britta Berggren och av herrarna slog Sven-Erik Turesson längst. Närmast hål på hål 7 kom Britt-Marie Johansson respektive Per Elvin av herrarna. Förutom fina resultat i tävlingen lyckades Peter Dahlström med bedriften "Hole in one" på hål 13. Damklassen vann Evy Axelsson med 67 slag. A-klassen bland herrarna vann Kent Hidsjö med 69 slag och B-klassen vann Jörgen Wadell med 66 slag.

Lars-Göran Bexell