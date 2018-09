Bostadsstiftelsen Kindahus har investerat drygt fem miljoner kronor på ett eget bredbandsnät till cirka ett tusen bostäder i Kisa och Rimforsa.

På torsdag aktiveras nätet i runt 450 lägenheter på Gerdala, Kulla, Värgårdsplan och Storgatan i Kisa. För att möta frågor och eventuell oro anordnade Kindahus ett informationsmöte i Leoparden på måndagskvällen.

Paul Pagil, representant för den aktuella kommunikationsoperatören, redde ut begreppen. Från nätverkssladd och box till router, tv, telefoni och internet.

Nyordningen innebär att hyresgästerna går från kabel-TV, internet och telefon via telefonjacket till fiberuppkoppling.

Hittills har alla haft samma TV-utbud som ingått i hyran. Det blir kvar till nyår då det släcks för gott.

Med fiber blir det istället upp till var och en att välja de tjänster man vill ha. Och utbudet är omfattande. Sex olika TV-leverantörer och 16 bolag ryms under kommunikationsoperatörens tak.

Den som nöjer sig med ett grundpaket med SVT:s kanaler plus TV4 och TV6 kan få det gratis via Kindahus fiber - mot en startavgift. Just detta gav upphov till en del frågor.

Paul Pagil lugnade dock åhörarna och berättade för hyresgästerna att man inom kort kommer få ta del av en mängd erbjudanden, utformade på många olika sätt, från de aktuella leverantörerna.

Villkoren i övergången till fiber sker efter överenskommelse mellan Kindahus och Hyresgästföreningen.

I Kisa ska samtliga hyresgäster ha tillgång till fiber vid årsskiftet. I Rimforsa dröjer det till 15 januari.