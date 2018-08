– Vi har inget ansvar att städa upp skräpet, utan det ansvaret faller på tidnings- och förpackningsinsamlingens ansvar. Kommunen upplåter mark och då är det deras ansvar, säger Staffan Andersson, kommunens verksamhetschef för vatten, avlopp och renhållning.

I Kinda finns sex återvinningsstationer fördelade i Kisa med tre stycken och en i Rimforsa, Horn och Hycklinge. Och just återvinning innebär att här ska bland annat glasflaskor, plast, tidningar och metallburkar lämnas in. Men under sommaren eskalerar ett stort bekymmer när ett antal individer använder kommunens återvinningsstationer till soptipp. Här hamnar bildäck med eller utan fälg, tv-apparater, både i platt och tjock form, slaktade crosscyklar, dataskärmar, batterier och vanliga hushållssopor.

– Det här är inte alls bra, men som sagt det är förpackningsindustrin som har ansvaret för att det hålls rent och snyggt på återvinningsstationerna. Men det händer att gatukontorets personal får snygga upp då det ser för bedrövligt ut, säger Staffan Andersson.

Den 1 juli 2011 trädde tuffare bestraffningar i kraft när det gäller nedskräpning. Nedskräpning av normalgraden kan ge böter eller fängelse i upp till ett år. Nedskräpningsförseelse, som är ett brott av lindrigare grad, kan leda till penningböter.

– Det här är ju en polisär fråga, men polisen är ju inte så flitigt i kommunen och de som skräpar ner måste tas på plats, säger Staffan Andersson.