– Det är positivt att den genomsnittliga körsträckan med bil per person i Sverige inte ökade under 2017 som den gjort de tre föregående åren, säger Birgit Nielsen, som ingår länsstyrelsernas samverkansorgan för miljömålssystemet (RUS).

RUS har tagit fram statistik som visar att den genomsnittliga körsträckan med bil per person i Sverige inte ökade under förra året, vilket den gjorde åren 2014 till 2016.

Den totala körsträckan för samtliga bilar i trafik i Sverige under 2017 var 6,7 miljarder mil, vilket motsvarar 673 mil per invånare. På kommunnivå varierade körsträckan från 416 mil per invånare i Sundbyberg till 976 mil per invånare i Munkedal.

I Kinda kördes under förra året 836 mil per invånare och motsvarande siffra i Ydre var 868 mil per person. Mest bilåkande i länet är inom Ödeshögs kommun med 886 mil per invånare och lägst antal mil per person har Linköpings kommun med 595 mil.

– Transportbehovet med bil behöver minska kraftigt framöver för att klara klimatmålen och leva upp till den nya klimatlagen, säger Birgit Nielsen.

Enligt den nya klimatlagen som trädde i kraft vid årsskiftet ska utsläppen från inrikes transporter, förutom flyg, minska med 70 procent fram till 2030.

– Omställningen till fossilfritt behöver stå på tre ben. Det handlar om förnybara drivmedel, effektivare fordon och planering för ett mer transporteffektivt samhälle, säger Birgit Nielsen.