Det blev många lokala framgångar i lördags när Längbergssprinten avgjordes på Sviestadområdet i Linköping. Det var inte bara rallytävlingen som kördes. Det var även tävlingar för folkrace- och crosskartåkarna. Arrangörsklubben Linköpings MS kunde räkna in ett 60-tal startande i både rally- och folkrace-tävlingen. För rallyåkarna var det även deltävling för Östergötlands RS-DM och Östergötlands DM. Banan på Sviestad innehöll både grus och asfalt och man körde en sträcka tre gånger. Hemmaföraren Joakim Längberg var totalsnabbast bland rallyåkarna. Klassvinnare blev Ydre MK:s Jesper Johansson med pappa Tomas Johansson vid sin sida bland C-förare VOC. I samma klass kom Ronnie Roth/Hugo Grahn, MK Kinda respektive Ydre MK fyra. En andra placering blev det för Mats Andersson/Mattias Edvardsson, MK Kinda i klass a-förare 2 WD. Bland c-förarna kom MK Kindas Jesper Frode/Andreas Nilsson trea. Ydre MK:s Vicktor Nordh/Marcus Boberg körde in som trea bland a-b-förarna, grupp e. Folkracetävlingen blev mycket lyckosam för flera förare från MK Kinda och Ydre MK. I klass senior RWD tog Rikard Svensson, Ydre MK, hem totalsegern. MK Kindas Thomas Karlsson kom nio och Ydre MK:s Andreas Nilsson kom elva. Totalsegrare i damklassen blev Emma Köhler som kör för MK Kinda och in på sjätte plats över mållinjen körde Veronica Eriksdotter, MK Kinda.