KINDA

Tystnad råder. Förhandlingar pågår. Mellan partier som snart ska ta plats i Kinda kommunfullmäktige under mandatperioden 2019–2022..

Den nuvarande S/M/KD-majoriteten fick sammanlagt 16 mandat. Det räcker inte för en fortsättning i regeringsställning. Det ledande kommunalrådet Hans Måhagen (S) har redan deklarerat sin avgång.

Blir det Christer Segerstéen (M) som tar över efter sina 104 personröster? Allt hänger på vad partiet tycker och hur det går i pågående uppgörelser med andra partier.

Eller ska Lena Käcker Johansson (KD) kröna en lång karriär som förtroendevald i Kinda med att greppa ordförandeklubban i kommunstyrelsen? Även hon kunde kvittera ut 104 personkryss efter valet.

Allt hänger som sagt på vad som just nu sker bakom lyckta dörrar.

Alternativen är flera. Ska C, L, LPo och S kunna samsas under samma majoritetstak? Eller finns det vett, etikett och samförstånd mellan M, C, KD, L och LPo i en borgerlig allians.

Som sagt, tystnad råder. Förhandlingar pågår.

Ingen talar om SD och V. Kan deras fem respektive tre mandat vara intressanta för några av partierna som ser sig som draghästar i en kommande majoritet?

V var för övrigt det parti som ökade sitt röstantal mest. Från 266 röster 2014 till 558 i år. Det starkaste V-fästet återfinns i valdistriktet Kisa samhälle där även S har sina trognaste väljare.

De andra partierna hade sina flesta anhängare i följande valdistrikt:

M: Rimforsa södra

C: Uppsamlingsdistrikt

L: Rimforsa norra

KD: Rimforsa norra

MP: Rimforsa norra

SD: Kisa västra

LPo: Uppsamlingsdistrikt

Åter till personrösterna som delvis rör om i partiernas vallistor till kommunfullmäktige.

Toppnamnen Christer Segerstéen (M), Mona Damm (M), Björn Hoflund (M), Rickard Lindh (C), Anders Ljung (C), Lars Karlsson (L), Mikael Österling (L), Lena Käcker Johansson (KD), Hans Måhagen (S), Ulf Johansson (S), Anders Lind (V), Pontus Wessman (MP), Christina Nilsson (SD) och Pierre Ländell (LPo) kan lugnt vandra in i fullmäktigesalen den 15 oktober. För ännu en mandatperiod

Det kan även Marita Wolf (C) och Maj-Viol Thostrup (V) göra. Trots att de står en bit ner på sina partiers listor.

Till sist valdeltagandet i Kinda: 87,29 procent jämfört med 86,31 procent 2014.