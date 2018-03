Och vädergudarna var på Frendos sida under invigningsceremonin av nya butikslokalen. Solen sken över Andreas Holm och kommunfullmäktiges ordförande Lena Käcker Johansson (KD) när bandet klipptes av till ljudet av en fanfar följt av Rolling Stones-låten "Start me up" som dånande ur högtalaren.

– Vi står utanför något som är väldigt offensivt och tyder på framtidsanda och framtidstro och det är vi glada för här i Kinda, sa Lena Käcker Johansson och gav en blomma från kommunen.

– Ett m och ett o och ett d, mod, är det som krävs för att göra en sådan här satsning, lade hon till.

Med satsningen i Kisa testar Frendo-kedjan för första gången ett nytt koncept.

– Mackbranschen har utvecklats från ett litet hörn med olja till att det nu ska vara café, mat och spel - en fullservicebutik, säger Christian Pihl som är ställföreträdare ansvarig i butiken.

Den förra butikslokalen var i dåligt skick och enda möjligheten för att expandera var att bygga nytt, förklarar han.

– Det har pratats om vägomläggning som skulle vara negativt för vår del och Kisa som ort är liten, men vi tror det här kommer bära sig i framtiden. Det som är positivt i den här satsningen är att vi tidigare inte har investerat under många år. Vi har en ekonomisk trygghet, säger han.

Nu hoppas de att caféet ska bli en samlingsplats för Kisaborna.

– Det finns säkert mackar som har bättre läge efter vägen men vi har sådan fantastisk stöttning från ortsbefolkningen, säger han.