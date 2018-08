I tisdags kväll bjöd intresseföreningen Leva och Bo Rimforsa in till valdebatt. Innan de 50-talet medborgarna bänkade sig i församlingsgården i Rimforsa så bjöds det på förtäring utanför. Valfläsket var utbytt mot valkorv och de som delade ut korv och bröd var Björn Hoflund (M) och Lena Käcker Johansson (KD). Övriga partiers representanter var Maj-Viol Thostrup (V), Pontus Wessman (MP), Christian Nordin Olsson (SD), Anders Ljung (C), Lars Karlsson (L) och Hans Måhagen (S). Någon politiker från Landbygdspartiet Oberoende (LpO) dök aldrig upp. Leif Ihreskog och Joakim Tjörnberg höll under kvällen reda på både politiker och frågeställare.

Först ut var en minut för varje parti. Maj-Viol Thostrups viktigaste frågor handlar om skola och miljö. Dessa två frågor låg även först för Pontus Wessmans lista.

– Vi vill kvalitetssäkra den kommunala verksamheten för att Kinda ska vara en välmående plats att leva och bo på.

Anders Ljung vill se mer närodlad mat, att Stångådalsbanan behålls och att landsbygden får fiber samt att det blir närvarande polis i hela kommunen.

– Vi vill satsa mer på marknadsföring och mer satsning på våra företag, sa Lars Karlsson.

Hans Måhagens budskap var att hela Kinda kommun ska utvecklas och Lena Käcker vill se att kultur- och föreningslivet utvecklas.

Hur ser framtiden ut för Stångådalsbanan och vad gör politikerna, var kvällens första fråga.

– Vi vill rusta och behålla banan och helst vill vi rusta banan från Kisa och söderut. Mot Linköping har vi våra bussar och dom ska vi vara rädda om, sa Anders Ljung.

– Vi är nog alla överens om att rusta banan och att staten måste vara med och betala. Men banan måste rustas upp från Linköping och ner till Kalmar, sa Hans Måhagen samtidigt som Kustpilen med ett tutande dundrade förbi församlingsgården.

Samtliga var rörande eniga om att Stångådalsbanan ska vara kvar med kommentarer som "Det är en statlig fråga", "Här är det viktigt att vi håller ihop" och "Jag har nyligen hört att det kan finnas en öppning".

Äldrevården och hemtjänsten fick sig en slänga av en åhörare som menade att det finns en del bekymmer inom verksamheterna.

Hans Måhagen menade att äldreomsorgen fungerade bra i kommunen men att det fanns lite smolk i bägaren.

– Det finns en liten personalgrupp som inte är nöjda.

Lars Karlsson vill se en tydligare politisk styrning och en bättre ledning inom vården.

– Vårt förslag är att korta ner arbetstiden, då skulle äldreomsorgen fungera bättre, sa Maj-Viol Thostrup.

Frågan dök upp om hur det ligger till med kommunal mark för industri- och villatomter.

– Vi säger nej till att bygga på åkermark, sa Anders Ljung.

Pontus Wessman ville få fart på detaljplanarbetet:

– Problemet är att det saknas kompetens för att arbeta med planerna.

Upphandlingen av en ny räddningsstation i Kisa havererade i fredags och ska göras om och vad händer nu:

– VI kommer att gå ut med en ny upphandling. Räddningstjänstens ska finnas kvar inte bar i Kisa, utan även i Rimforsa, Horn och Björkfors, sa Björn Hoflund.

Lars Karlsson var lite rädd för att det kan bli en centralisering av räddningstjänsten i Kisa och Christian Nordin Olsson menade att det inte ska byggas någon räddningstjänst i Kisa på de förutsättningar som finns idag.

Slutligen undrade en åhörare var frågorna och kultur- och fritidsfrågorna tagit vägen.

– Det är absolut inte tillfredställande. I den nya nämnden har inte frågorna fått någon plats. Här måste vi få till mer kraft, sa Björn Hoflund.

– Det här varnade vi för att de här frågorna skulle få stryk. Vi vill ha ett kulturutskott, sa Anders Ljung.

Nästa vecka skulle en valdebatt hållas i Kuben, Värgårdsskolan i Kisa. Den debatten är inställd. Orsaken är ointresse från kommunens partier.