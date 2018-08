I går presenterade kristdemokraterna Per Larsson, oppositionsråd Region Östergötland, Magnus Oscarsson, riksdagsledamot och Lena Käcker Johansson, kommunfullmäktiges ordförande i Kinda på en presskonferens i Kisa ett startpaket för Stångådalsbanan.

– Stångådalsbanan betyder väldigt mycket för hela Sverige. Jag har med mig både mina partikamrater inom regionen och i riksdagen om att satsa på banan, sa Lena Käcker Johansson.

– Det här är en väldigt viktig fråga som engagerar oss. Vi presenterar nu ett startpaket för Stångådalsbanan med ett antal åtgärder som vi kan genomföra direkt, när vi förhoppningsvis är med och styr Region Östergötland efter valet, sa Per Larsson.

För att skapa bättre förutsättningar för invånarna i Kisa, Rimforsa och Vimmerby att arbetspendla med tåg in till centrala Linköping vill Kristdemokraterna sätta in ytterligare en avgång på morgonen till Linköping och en extra avgång från Linköping under eftermiddagen.

– Det finns inget snabbare pendlingsalternativ än att åka tåg direkt in till Linköpings resecentrum, säger Per Larsson.

– Dessutom är tåg det utan konkurrens bekvämaste färdmedlet vid pendling och med de bästa möjligheterna att arbeta under resan, säger Magnus Oscarsson.

En annan åtgärd man vill se är att det införs ett tågstopp i Sturefors och på sikt även ett i Tannerfors.

– Sturefors är en växande ort och befolkningen ökar, vilket innebär att antalet personer som behöver pendla in till Linköping för arbete, studier och fritidsaktiviteter ökar, säger Per Larsson.

Ett kortare stopp i Sturefors skulle inte innebära någon förlängd restid, enligt tågoperatören Kalmar länstrafik.

Den sista åtgärden som Kristdemokraterna har i sitt startpaket är att göra det möjligt att resa till och från Vimmerby med Östgötatrafikens biljetter.

– Vimmerby är en viktig pendlingsort för boende i såväl Kisa som Rimforsa, samtidigt som det finns för många Vimmerbybor att ta sig till såväl orterna i Kinda kommun som till Linköping, säger Per Larsson.

– Vi har fortfarande uppfattningen att Region Östergötland bör göra mer kraftfulla politiska ageranden gentemot Trafikverket i syfte att säkra upprustningen av Stångådalsbanan, säger Lena Käcker Johansson.

– Det här startpaketet som vi presenterar nu är dock alla förslag som kan genomföras direkt i början av nästa mandatperiod, säger Magnus Oscarsson.