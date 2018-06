Bil efter bil svängde in mot de stora gärden som utgjorde dagens parkeringsplats. För den oinvigde i hönsvärlden är det svårt att förstå det stora intresset som var så påtagligt under helgen.Besöksantalet var oräkneligt högt under Hönsbytardagen i Österbymo.

När man kom fram till området där Hönsbytardagen äger rum så möttes man av en stark känsla av att ha kommit till en dåtida marknad. Här kändes en blandad doft från gamla veterantraktorer, djur, sågspån, hembakat bröd, trä, smide, honung med mera. Gågatan fram mot djurförsäljningen kantades av knallar som alla imponerade med fina och bra varor av gediget hantverk. Hära fanns bland annat hembakat bröd, honung, växter, slöjderier, smycken och stearinljus. Under stora tält så trängdes burarna och hagarna med alla de mindre djuren som lockat de flesta av dagens besökare. Även här fanns det en uppsjö av olika sorter och raser. Myskankor, gul svensk anka, Isbar, Brahma, Silkeshöns, kalkoner, kaniner, hermeliner (vilket kanske var dagens sötaste djur) och löpankor för att nämna några av alla de djur som fanns till försäljning.

– Detta är ett trevligt ställa att åka till. Det är så bra arrangerat med god ordning och reda. Det är smidigt att sälja här och jag vill ge arrangörerna en stor eloge, säger Stefan Vilhelmsson från Ulrika.

|

– Idag har vi med oss några av de raser vi föder upp.Här har alla säljare en bestämd säljstart som är satt till klockan halv ett och som du ser så har vi redan lång kö av köpsugna besökare som gått runt och spanat in vad de vill ha.

Även vid ett annat tält så hade kön byggts lång redan en timma innan startskottet skulle gå. Här fanns Henry Hahne med fru som kommit hit med stor variation av raser och sorters höns och kalkoner.

– Hemma så går kläckaren hela tiden. Det är också mycket jobb bakom att avla fram rätt färgsättningar, något som säljer bra. Det finns ett otroligt stort intresse inom detta med höns och det går trender i detta. Nu så är det Brahmahön, vilket är en lugn och fin ras, som säljer bra, säger Henry Hahne.

– Hönsfolk är speciella, fast på ett fin sätt. De är varma, goa och trevliga. Inom denna värld så utvecklas det hela tiden. Nu blir det ett större intresse även av duvor. I andra länder tävlas det med dessa och är en vetenskap för sig. Jag har en bekant som köpt en känd tävlingsduva nu för 27 000 kronor. Detta ger en hint om vilket prisspann det rör sig om, avslutar Hahne.