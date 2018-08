– Det blev mycket lyckade tävlingar både under lördagen och söndagen, säger biträdande tävlingsledare Ingvar Frodhe.

Det var tuffa körningar både lördagen och söndagen. På lördagen avgjordes MLimits cup som är en cupserie som avgörs på orter i östra Götaland. 140 bilar ställde upp som tävlade fyra klasser, senior, junior, dam och veteran. Samtliga klasser kördes i tre förlottade omgångar. Varje heat kördes tre gånger med sex bilar i varje. Finalerna kördes sedan i fem varv.

Hornbon Rasmus Eriksson som tävlar för hemmaklubben, MK Kinda, vann juniorfinalen efter att ha vunnit samtliga sina heta. Samma bedrift gjorde Martin Liljeblad, Eksjö FRC, som tog hem finalen för seniorerna. Damfinalen körde Tjust Mk:s Felicia Johansson hem efter två heatsegrar och en tredje placering. MK Kinda fick även en tredje placering i juniorklassen genom Wilmer Westerling och en andra placering i damklassen genom Therese Westerling.

Under söndagen avgjordes Sparbanksracet med 95 startande. Även här kördes klasserna i förlottade omgångar och heaten kördes i tre varv. I A-finalen blev det en hård kamp mellan Ydre MK:s Rikard Svensson och Felix Karlsson, Vimmerby MS. Det blev till slut Rikard som hårfint tog hem segern. B-fialen körde Anton Måhagen, Åtvidabergs MK hem och så gjorde han även i C-finalen. I A-finalen kom han tre.

– Vi kör något som kallas runner-up, vilket innebär att den som vinner c-finalen får köra b-finalen och vinner man den också får man även köra a-finalen och hela den stegen tog Anton, säger Ingvar Frodhe.

MK Kindas Rasmus Eriksson hölls sig framme även under söndagen och körde hem vinsten i juniorernas a-final. Wilmer Westerling, MK Kinda, vann b-finalen. Marie Karlsson, Vimmerby MS, vann damernas a-final och Ida Andersson, MK Kinda tog hem b-finalen.

Efter tävlingarna bjuds det hej vilt på bilarna som tävlat under de två dagarna. Buden ligger på 8 000 kronor per bil och under lördagen kom det in 101 bud på 18 bilar och efter söndagens tävlingar lämnandes 561 bud in på 56 bilar.

|

– På varje bud tillkommer 200 kronor som går till klubben och sammanlagt fick vi in 132 400 kronor, vilket är väldigt bra och en stor och viktig inkomstkälla, i synnerhet då vi inte hade några tävlingar i våras, säger Ingvar Frodhe.