Strax efter att utskottet hade samlats och det viktiga mötet öppnats valde ett antal ledamöter för minoritetspartiet Demokraterna att i protest lämna rummet. Snart kom beskedet att omröstningen skjuts upp till klockan 19.30 i kväll svensk tid.

Innan sammanträdet inleddes hade den republikanske senatorn Jeff Flake meddelat att han kommer att stödja Brett Kavanaughs nominering till USA:s Högsta domstol.

Beskedet väckte stor frustration och en rasande kvinna lyckades ta sig till den hiss som Flake befann sig i på väg till mötet.

Uppskruvad stämning

Titta mig i ögonen och säg till mig att det som hände mig inte betyder någonting, skrek kvinnan gråtande till Flake medan han stod kvar i hissen.

Kvinnan ska ha sagt dessförinnan att hon tidigare blivit våldtagen, rapporterar CNN.

Flake tillhör de republikanska senatorer som har varit kritiska mot president Donald Trumps nominering av domaren Brett Kavanaugh och som det har spekulerats om att han skulle rösta emot domaren.

Händelsen visar hur uppskruvad stämningen är i Washington DC efter gårdagens känslostarka vittnesmål från Brett Kavanaugh och professorn Christine Blasey Ford.

Republikanerna vill att senaten röstar om Kavanaughs utnämning så snart som möjligt, även om utgången är oviss.

Om Kavanaughs får stöd av majoriteten av utskottsledamöterna skickas frågan vidare till den 100 ledamöter starka senaten, som redan på lördag kan inleda proceduren med att godkänna att utnämningen tas upp. En slutgiltig omröstning kan äga rum på tisdag, enligt amerikanska medier.

Men det är långt ifrån säkert att Kavanaugh godkänns, även om mycket tyder på det. Med 51 ledamöter har Republikanerna har minsta möjliga majoritet i kammaren. Efter Flakes besked riktas blickarna nu mot tre republikanska senatorer – bland dem den mittenorienterade Mainesenatorn Susan Collins – som är osäkra röster. Blir det dött lopp går vicepresident Mike Pence in och kastar den avgörande rösten.

Kavanaugh nekar bestämt

Att Republikanerna ändå pressar på för att få den konservative Kavanaugh godkänd är något som president Donald Trump hejar på.

"Domare Kavanaugh visade Amerika precis varför jag nominerade honom" twittrade Trump kort efter dennes framträdanden inför justitieutskottet.

Då hade Kavanaugh, som hördes efter Blasey Ford och som blånekar till anklagelserna, gett prov på både raseri och tårar samt beskrivit "försöken att förstöra hans rykte" som en nationell skam. Trump beskrev hans vittnesmål som "kraftfullt och ärligt".

Blasey Ford å sin sida berättade detaljerat om vad hon menar var ett våldtäktsförsök under en fest 1982. Hon sade att hon är 100 procent säker på att det var Kavanaugh som tillsammans med en kamrat drog in henne i ett rum under en tillställning i Maryland.

Jag är här för att jag anser att det är min medborgerliga plikt att berätta vad som hände med mig då Brett Kavanaugh och jag gick i gymnasiet, sade Blasey Ford, som frågades ut i fyra timmar.

Frågan river upp infekterade känslor bland såväl demokrater som republikaner i USA. Vid sidan av Blasey Ford har flera andra kvinnor trätt fram och berättat om sexuella trakasserier som de tillskriver den tilltänkte HD-domaren. Demokraterna är kritiska mot att inte fler vittnen hörs och trycker på för en FBI-utredning.

Det amerikanska advokatsamfundet ställer sig på deras sida. I ett brev uppmanar organisationen justitieutskottet att sätta godkännandeprocessen på paus tills dess att FBI undersökt vad som inträffat, enligt CNN.

"Förstöra hans liv"

Republikanerna å sin sida anser att det som sker är en politisk smutskastningskampanj iscensatt av motståndarsidan.

Vad ni vill är att förstöra den här killens (Kavanaughs) liv, hålla platsen öppen och hoppas på seger 2020, dundrade den republikanske senatorn Lindsey Graham i ett mycket känslostarkt inlägg under gårdagens utfrågningar.

Gårdagens utfrågning sändes direkt av flera tv-kanaler. Intresset i USA är enormt i ljuset av metoo-rörelsen och av att den ideologiska viktningen i Högsta domstolen står på spel.

Godkänns Kavanaugh får domstolen, som avgör om lagar och domar är i enlighet med USA:s grundlag som skrevs 1787, en tydlig konservativ tyngd. Det är något som moralkonservativa Trumpväljare önskar men som Demokrater fruktar, eftersom det kan innebära att exempelvis aborträtten rivs upp.

Flera amerikanska medier noterar att utnämningen lär skugga amerikansk politik under lång tid. Om Kavanaugh får grönt ljus lär Demokraterna driva frågan om riksrätt gentemot honom i valrörelsen inför presidentvalet 2020.