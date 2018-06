Utbildning Komvux växer rejält. Under fjolåret ökade antalet elever med 13 000 jämfört med 2016, och under de fem senaste åren har eleverna blivit 45 000 fler. Totalt pluggade 235 000 elever på komvux, på grundläggande eller gymnasial nivå, under 2017, enligt Skolverket.

Den främsta orsaken till ökningen är att gruppen utlandsfödda blivit större, vilket innebär att många läser svenska som andraspråk och engelska på grundläggande nivå. Skolverket konstaterar att hälften av dem som läser på grundläggande nivå har en högskoleutbildning sedan tidigare, men behöver komplettera den med språkkunskaper.

Merparten av komvuxeleverna läser dock på gymnasial nivå. Drygt 86 000 elever läste minst en kurs i yrkesämnen i fjol – 7 000 fler än 2016. De vanligaste kurserna var hälsopedagogik, specialpedagogik, vård och omsorgsarbete, medicin och psykologi.