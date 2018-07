Handeln med hotade arter regleras av Cites-konventionen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Den började gälla år 1975 och idag har 183 länder anslutit sig till den för att garantera den biologiska mångfalden i världen.

På konventionens listor finns cirka 5 600 djurarter och cirka 30 000 växtarter.

Den så kallade appendix 1-listan tar upp drygt 1 000 arter som är starkt hotade, exempelvis schimpans och bergsgorilla. Handel med dessa är normalt illegal eller mycket hårt reglerad.

Appendix 2 tar upp nästan 35 000 arter som inte är i den akuta riskzonen men riskerar att bli utrotningshotade om inte handeln regleras och kontrolleras.

Källa: Cites och Jordbruksverket