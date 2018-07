Den 23 juni anmäler en mamma sin son som saknad eftersom han inte kommit hem från sin fotbollsträdning. Cyklar och skor som tillhör pojkarna och deras tränare hittas utanför huvudingången till Tham Luang-grottan. En skylt utanför grottan varnar besökare för att gå in i grottsystemet under regnperioden eftersom delar av den ofta fylls med vatten.

Grottsystemet går nästan en mil in i berget. Initialt hoppades räddningsarbetare på att hitta pojkarna i en upphöjd del av grottan som kallas "Pataya Beach". Men när dykare kom fram till platsen var även den delen av grottan översvämmad. Pojkarna hittades i stället 200 meter längre in i berget, ungefär 2 kilometer från huvudingången. Dessutom är de nästan en kilometer under marken.

Tre olika möjligheter att få ut pojkarna har diskuterats under veckan – låta dem dyka ut, borra ett nytt hål eller vänta tills vattnet sjunker efter regnsäsongens slut i oktober.