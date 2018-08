"Press E to destroy DN" (Tryck E för att förstöra DN) har den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali skrivit vid ett bildmontage, där han själv poserar med en automatpistol i varje hand och två automatkarbiner slängda över ryggen. På bilden, som Bali har publicerat på sitt Instagramkonto, står "Call of duty – Hanif & DN at war", en anspelning på datorspelet Call of duty.

Mediehusens branschorganisation TU har kontaktat Moderaterna för att be om ett möte med partiledaren Ulf Kristersson angående, som man skriver i ett pressmeddelande, "de anspelningar på krig och hot mot medier som Hanif Bali uttryckt i sociala medier".

Största allvar

"Vi tar de här anspelningarna på största allvar. Det är bara någon vecka sedan en man i Sundsvall åtalades för förberedelse till mord på journalister. Och vi vet sedan tidigare att vissa personer tycker sig finna stöd till hatiskt agerande när de ser hur till exempel riksdagsledamöter, som faktiskt är lagstiftare, utrycker sig", säger TU:s vd Jeanette Gustafsdotter i pressmeddelandet.

På måndagen fick Hanif Bali även kritik av Liberalernas partiledare Jan Björklund. Anledningen var att Bali publicerat en bild på sig själv med ett halvautomatiskt vapen, med texten "Ser att DN är upprörda över att Skyttedal poserar med vapen. Tänkte ge dem en hjärtinfarkt med att posera med en AR-15. Riktigt fin skyttebana hos Högsätra Skola F-9".

"Helt omdömeslöst"

Jan Björklund reagerade kraftigt på bilden.

Det är helt omdömeslöst av en riksdagsledamot att i sociala medier posera med ett halvautomatiskt skjutvapen i en skolbyggnad. Och AR-15 är inte vilket vapen som helst, det är det vapen som är vanligast att använda vid skolskjutningar och masskjutningar i USA. Det sänder en obehaglig signal, säger Jan Björklund till SVT.

I mars tvingades Hanif Bali lämna Moderaternas partistyrelse och ta en paus från Twitter efter att Bali publicerat en mejlkonversation på Twitter mellan UD och en svensk journalist om en intervju med en ukrainsk människorättsaktivist.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer konstaterade då att "Hanif Bali agerat aningslöst och omdömeslöst genom att okritiskt förmedla uppgifter ägnade att misskreditera en journalist som är profilerad inom säkerhetspolitiska frågor".

