Artskyddsbrott innebär att man bryter mot någon av de regler som finns för att skydda vilda djur och växter. Det kan exempelvis handla om att skada fridlysta djur eller växter i den svenska naturen. Det kan även handla om att importera, köpa eller sälja arter som är skyddade enligt internationella regler.

Den mest kända internationella överenskommelsen om handel med utrotningshotade vilda djur och växter är Washingtonkonventionen. I dagligt tal benämns den ofta som CITES-konventionen efter sitt engelska namn: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

I Sverige är alla vilda fåglar skyddade och det är inte tillåtet att samla in ägg eller bon. Djur och fåglar får inte heller dödas eller skadas, med undantag för vad som regleras i Jaktlagen och Jaktförordningen.

Skyddet av fridlysta växter innebär vanligtvis att det är förbjudet att plocka eller förstöra växter i deras naturliga utbredningsområde. Det är inte heller tillåtet att samla in frön eller ta delar från vissa växter.

Källa: Polisen